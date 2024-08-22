JR東日本、北陸新幹線が最大50%オフの「新幹線eチケット（トクだ値スペシャル21）」発売

東日本旅客鉄道（JR東日本）は8月22日、北陸新幹線「かがやき」「はくたか」の運賃、料金が最大50%オフになる「新幹線eチケット（トクだ値スペシャル21）」を期間限定で販売すると発表した。
本チケットは2024年10月から開催する「北陸デスティネーションキャンペーン」との連動企画だ。
対象の乗車日は10月15日から10月31日までの約2週間で、乗車日の1ヵ月前の10時から21日前の23時50分まで、同社のネット予約サービス「えきねっと」で購入可能。座席確保は保証されないが、「えきねっと事前受付」を利用すれば、発売開始日のさらに1週間前から申し込むこともできる。
発着駅は関東側が東京、上野、大宮の3駅、北陸側は黒部宇奈月温泉〜敦賀間の各停車駅だ。
運賃、料金を含む概要は以下のとおり。
利用期間（乗車日）：2024年10月15日～10月31日
発売期間：
・通常：乗車日の1ヵ月前の10時〜21日前の23時50分
・えきねっと事前受付（座席確保保証なし）：発売開始日の1週間前の14時〜乗車日1ヵ月前の9時54分
設定区間：
・東京駅、上野駅、大宮駅←→黒部宇奈月温泉駅〜敦賀駅間の各停車駅
対象列車：北陸新幹線「かがやき」「はくたか」の全列車
対象座席：普通車指定席
割引率：通常期の新幹線eチケット価格（運賃＋料金）の50%引き
運賃・料金の一例：
・東京駅〜富山駅間：6380円（通常期1万2760円）
・東京駅〜金沢駅間：7090円（通常期1万4180円）
・東京駅〜福井駅間：7800円（通常期1万5610円）
・大宮駅〜福井駅間：7250円（通常期1万4520円）
その他：
・こども価格の設定あり
・「新幹線 e チケット（障害者割・トクだ値スペシャル 21）」の設定あり
東京駅から金沢駅へ向かう場合、通常期の新幹線eチケットでは片道1万4180円かかるが、本キャンペーンを利用すれば半額の7090円で済む。秋の北陸旅行を楽しんだり、逆に北陸から東京へ遊びに行く際にも強い味方になってくれそうだ。
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