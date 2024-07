マテル・インターナショナルは7月25日、視覚障がいを持つキャラクターを表現した、白杖を持つバービー人形「バービー ファッショニスタ ラベンダーピンク」を発表した。7月25日からAmazonでの予約受付を開始し、8月29日から数量限定で販売される。価格は1870円で、対象年齢は3歳以上。

The American Foundation for the Blind(AFB)と連携して開発されたもの。サングラスと白杖が付属し、着せ替えしやすいよう工夫したファッションを施している。パッケージには点字で「Barbie」と表記されている。

バービー ファッショニスタシリーズはこれまでに175種類以上のドールを展開し、さまざまな肌の色、体型、障がいなどを表現。これまでに白斑のあるドールや車椅子を使用するドールなども発売されてきた。

この新しい視覚障がいを持つバービーの発売は、子供たちに多様性を認識させ、互いの違いを尊重し合う社会の構築に貢献することが期待されているという。