ユービーアイソフトは7月5日より、オープンワールド・レーシング『ザ クルー:モーターフェス』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)]において、シーズン4のコンテンツアップデートを配信。

無料アップデートとして配信されるシーズン4では、新たなマシンのカスタマイズを体験できるPLAYLIST「Donk vs Lowrider」をはじめ、新しい追加コンテンツやイベントが登場する。

さらに、Year 1最後のアップデートを記念したフリーウィークエンドを開催。開催日程はPlayStation(PS5/PS4)版およびPC版(Ubisoft Connect/Epic Games Store)が2024年7月5日~8日、Xbox版(OneおよびSeries X|S)が7月12日~15日となる。

これまでのフリートライアルを5時間体験しているユーザーや、そのほかのフリープレイで本作をプレイした人も今回のフリーウィークエンドに参加可能だ。ぜひ参加していてはいかがだろうか。

PLAYLIST「Donk vs Lowrider」ではどちらかの陣営を選び、ふたつのカーカルチャーの特徴について学ぶ。さまざまなワークショップや対決を経て、プレイヤーは巨大ホイールのドンクまたはハイドロサスペンションのローライダーのマシンを少しずつ組み上げていく。

新たなゲームプレイ要素として、ローライダー特有の技術を使ったリズムベースのモード「Car Dance」や、ドラッグレース用コースでドンクカーが競いあうパフォーマンスベースのモード「Street Versus」なども登場する。

PLAYLISTを走破したプレイヤーは4種の新マシン、Buick GNX El Sereno Lowrider Edition (Street T1)、Buick GNX West Side Lowrider Edition (Street T1)、Chevrolet Caprice Weasel D. Customs Donk Edition (Street T1)、HOONIGAN Chevrolet Caprice Donk (Street T1)をアンロックできる。

PLAYLIST「Donk vs Lowrider」に参加するか、シーズン4のイベントやチャレンジをクリアしたプレイヤーは新しい種類のバニティアイテム「ダッシュボードフィギュア」を入手可能。また特定の週にはRing Brothers、Yiannimize、KRC Japan、Liberty Walkなど自動車シーンの著名人のフィギュアもフェスティバルに加わって、それぞれがユニークなビジョンを披露する。

そしてさらに冒険心あふれるプレイヤー向けに、オアフ島のワイルドな一面を体験できる無料のPLAYLIST「Off-Roading Addict Vol. 2」が2024年8月14日からプレイ可能となる。

シーズン4では合計29種類の新しいマシンが登場。(『ザ クルー:モーターフェス』限定の22種と『ザ クルー2』の最新アップデートから7種。『ザ クルー2』のマシンは「コレクションの取り込み」機能を使って無料で本作へ移行が可能。)

シーズンローンチ時には、待望のAudi RS6 Avant (Street T2)とYiannimizeによる同マシンのカスタマイズバージョン(Street T2)、Buick GNX (Street T1)が登場する。またYear 1 PassからChevrolet Caprice (Street T1)が登場し、2024年7月31日にはFord Mustang Dark Horse 2024 (Street T2)が利用可能となる。

シーズン中にはさらに多くのマシンが追加予定。シーズン4ローンチのTwitch Dropでは、BMW LifestyleとのコラボレーションとしてBMW M8 Coupe Performance Editionを手に入れられる。

【ゲーム情報】

タイトル:『ザ・クルー:モーターフェス』

ジャンル:オープンワールド・レーシング

発売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

※Ubisoft+(PC/Xbox)に対応。

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:発売中(2023年9月14日)

価格:

PS5/PC通常版:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|S通常版:9800円(ダウンロード版)

PS4通常版:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

Xbox One通常版::8350円(ダウンロード版)

PS5/PCゴールドエディション:1万3970円(ダウンロード版)

XSX|Sゴールドエディション:1万4000円(ダウンロード版)

PS5/PCアルティメットエディション:1万6830円(ダウンロード版)

XSX|Sアルティメットエディション:1万6800円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~32人(オンライン)

CERO:B(12才以上対象)

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Crew, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

※ 『ザ・クルー:モーターフェス』はオンライン専用のため、高速インターネット接続と各プラットフォーマーが提供する有料オンラインサービスへの登録加入が必要です。(PlayStation PlusもしくはXbox Live Goldなど、PC版除く)

※ 各特典のダウンロードには、インターネット接続が必要です。1度のみ使用可能で有効期限がございます。

※ PS4向けソフトウェア『ザ クルー:モーターフェス』からPS5に有償アップグレードをする場合、PS4向けソフトウェア(パッケージ版)をPS5本体(ディスクドライブ搭載モデル)に挿入する必要があります。詳細は、『ザ クルー:モーターフェス』の公式ページをご覧ください。