スクウェア・エニックスは6月20日、ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~夏休み準備号 2024~」を開催。開催期間は、2024年7月3日まで。

以下では、本セール対象タイトルをピックアップして紹介しよう。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0619SALE/

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

『トライアングルストラテジー』

Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『LIVE A LIVE』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

© 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説 Legend of Mana』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説2 SECRET of MANA』

PlayStation 4

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説COLLECTION』

Nintendo Switch

60%オフ! 

© SQUARE ENIX

そのほかのタイトルは、上記の対象タイトル一覧ページか、ニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩まれている人はこちらもチェックしよう。

コラムページ

https://www.jp.square-enix.com/column/