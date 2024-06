スクウェア・エニックスは6月12日、「聖剣伝説」シリーズ最新作『聖剣伝説 VISIONS of MANA』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam)]の発売日を発表。

発売日は2024年8月29日、価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版ともに8778円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

また、6月12日より、順次予約受付を開始している。最新トレーラーも公開しているので、あわせてチェックしよう。

『聖剣伝説 VISIONS of MANA』発売日発表トレーラー

https://youtu.be/tCWfFNbn2F4

予約受付開始!

e-STORE専売

聖剣伝説 VISIONS of MANA コレクターズエディション

◆ゲーム本編

(PlayStation 5/PlayStation 4/Steam)

◆ぬいぐるみ ラムコ

◆聖剣伝説 VISIONS of MANA - ART of MANA SPECIAL ISSUE

◆聖剣伝説 VISIONS of MANA Original Soundtrack

聖剣伝説 VISIONS of MANA Arrange Tracks

◆本当は怖い クィ・ディールモンスターガイド

e-STORE購入特典:

◇クィ・ディール モンスターガイド

予約/早期購入特典:

◇インゲームアイテム「守護者の古衣」「スターターパック」

ダウンロード版予約特典:

◇インゲームアイテム「ブレイブブレード」 ※Steam版のみ

価格:2万2000円

聖剣伝説 VISIONS of MANA デジタルデラックスエディション

◆ゲーム本編

[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam)]

◆インゲームアイテム「聖剣伝説着せ替え衣装パック」

◆インゲームアイテム「聖剣伝説シリーズBGM パック」

予約/早期購入特典:

◇インゲームアイテム「守護者の古衣」「スターターパック」

◇インゲームアイテム「ブレイブブレード」

デジタルデラックスエディション予約特典:

◇24時間アーリーアクセス

価格:1万2100円

聖剣伝説 VISIONS of MANA 通常版

◆ゲーム本編

[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam)]

e-STORE 購入特典:

◇クィ・ディール モンスターガイド ※パッケージ版のみ

早期購入特典:

◇インゲームアイテム「守護者の古衣」「スターターパック」

ダウンロード版予約特典:

◇インゲームアイテム「ブレイブブレード」 ※ダウンロード版のみ

価格:8778円

特典

早期購入特典

●守護者の古衣

ヴァル専用衣装。

●スターターパック

使用時に一定時間、経験値とルクの入手量がアップするアイテムのセット。

※本特典はパッケージ初回生産分を購入されたお客様と、2024年10月1日0時59分までにダウンロード版を購入されたお客様に付属いたします。

※パッケージ初回生産分は数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

※本特典の有効期限は、2025年8月28日23時59分までとなります。期日までのご利用をお願いいたします。

e-STORE購入特典

●クィ・ディール モンスターガイド

「聖剣伝説」の世界に生息する、可愛くも恐ろしいモンスターたちの特徴を記した書物。

※スクウェア・エニックス e-STOREで購入されたお客様のみに付属いたします。

※本特典は数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

Amazon.co.jp購入特典

●オリジナルスリーブケース

オリジナルの紙製スリーブケース。

※Amazon.comで購入されたお客様のみに付属いたします。

※本特典は数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

ダウンロード版予約特典

●ブレイブブレード

ヴァル専用武器。

※ダウンロード版を予約されたお客様のみに付属いたします。

※本特典の有効期限は、2025年8月28日23時59分までとなります。期日までのご利用をお願いいたします。

デジタルデラックスエディション予約特典

●24時間アーリーアクセス

発売日時の24時間前から先行してゲームをプレイすることが可能。

※プラットフォームごとに開始日時が異なります。詳細は各ストアにてご確認ください。

ダウンロードコンテンツ

デジタルデラックスアップグレード

価格:3322円

「聖剣伝説着せ替え衣装パック」と「聖剣伝説シリーズBGMパック」が収録されたお得なセット。

※『聖剣伝説 VISIONS of MANA ダウンロード通常版』を購入された方向けのアップグレード製品です。

※この製品には単体販売をしているコンテンツも含まれます。重複購入にご注意ください

※この製品を含んだセット商品もございます。重複購入にご注意ください。

聖剣伝説着せ替え衣装パック

価格:1100円

聖剣伝説シリーズのキャラクターたちの衣装に着せ替えて楽しめる5着セット。

・聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝-:ヒーロー衣装(ヴァル専用)

・聖剣伝説2:ポポイ衣装(ジュリ専用)

・聖剣伝説3:リース衣装(カリナ専用)

・聖剣伝説 Legend of Mana:瑠璃衣装(モートレア専用)

・レディパール衣装(パルミナ専用)

聖剣伝説シリーズBGMパック

価格:2750円

聖剣伝説シリーズの選りすぐりのBGMに設定し、再生しながら冒険できる26曲セット。

「モンスタービンゴキャンペーン」開催!

『聖剣伝説 VISIONS of MANA』の発売日が決定したことを記念して、シリーズおなじみのモンスターたちが大集結した「モンスタービンゴ」を開催。

【応募期間】

2024年6月12日~23日23時59分

【発表期間】

2024年6月13日~20日

※土日を除き、毎日12時頃の発表を予定しています。

▶モンスタービンゴ賞への応募方法

① 「聖剣伝説」シリーズ公式 X(@Seiken_PR)をフォローする。

② 特設サイト(https://www.jp.square-enix.com/seiken_vom/bingo_cp/)にXのID(@から始まるユーザー名)を入力してビンゴカードを作る。生成された画像のスクリーンショットを撮る。

③ 応募期間中に、「#聖剣伝説モンスタービンゴ」のハッシュタグとともにビンゴカード画像(ビンゴカード全体が確認できる範囲でトリミング可)をポストする。

▶モンスタービンゴで BINGO!賞への応募方法

※上記①~③を実施のうえ、④⑤を実施してください。

④ モンスター発表期間中に毎日4体、6日間モンスターが、「聖剣伝説」シリーズ公式X(@Seiken_PR)および特設サイトにおいて発表される。特設サイトにアクセスし、ビンゴ達成の表示が確認できたら、ビンゴカードのスクリーンショットを撮る。

⑤ 応募期間中に、「#聖剣伝説モンスタービンゴでBINGO」のハッシュタグとともにビンゴカード画像(ビンゴカード全体が確認できる範囲でトリミング可)をポストする。

【賞品】

モンスタービンゴ賞:

「聖剣伝説」シリーズ モンスタークッキーチャーム5種セット×50名

モンスタービンゴでBINGO!賞:

「聖剣伝説」シリーズ モンスタークッキーチャーム5種セット+Amazon ギフトコード3000円分×10名

【キャンペーン詳細】

https://www.jp.square-enix.com/seiken_vom/bingo_cp/

【ゲーム情報】

タイトル:聖剣伝説 VISIONS of MANA(ヴィジョンズ オブ マナ)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam)

発売日:2024年8月29日予定

価格:

通常版:8778円(パッケージ版/ダウンロード版)

コレクターズエディション:2万2000円(パッケージ版)

デジタルデラックスエディション:1万2100円(ダウンロード版)

※コレクターズエディションはスクウェア・エニックス eーSTORE限定。

CERO:B(12歳以上対象)

© SQUARE ENIX

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。