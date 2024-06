PLAYISM(運営:アクティブゲーミングメディア)は6月18日、System Era Softworksによる宇宙サンドボックスアドベンチャー『ASTRONEER -アストロニーア-』の PlayStation 4版にて、ロードトリップアップデートの配信を開始したと発表。Nintendo Switch版のアップデートは後日配信予定。

ロードトリップアップデート

惑星に新たな構造物が発見された。ミッション“お知らせ:新たな構造物出現”から始まる一連のミッションを完了させ、新たな設計図を手に入れて便利なアイテムを製作しよう。

ミッションを完了するためには、ギャラストロポッド“ウサギ”の能力が役に立つだろう。

※前述のミッションを開始するには、ミッション“G.デソロ: 検証”を完了している必要があります。

期間限定イベント開催中!

2024年6月30日まで期間限定イベントが開催中。EXOリクエストプラットフォームで提示された条件を満たすと、コスメティックアイテムなどの報酬が獲得できる。

また、近日中に新たな期間限定イベントを予定しているとのこと。続報に期待しよう。

修正・調整

そのほか、多数の改善、バグ修正を行っている。また、試験的な機能としてセーブデータ修復機能を実装。ロードできないセーブデータに対して修復を試みる機能だ。アップデート内容やセーブデータ修復機能の詳細は公式サイトを確認してほしい。

今後のアップデート

秋/冬に予定している大型アップデートの作業も順調に進んでいるとのこと。詳細はまだ語れないが、通常プレイにひねりを加え、異なる体験を提供できるよう検討中だ。

【ゲーム情報】

タイトル:ASTRONEER -アストロニーア-

ジャンル:宇宙サンドボックスアドベンチャー

販売:PLAYISM

開発:System Era Softworks

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4/

発売日:発売中

価格:4708円(パッケージ版)/3000円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人(オンライン/ローカルマルチプレイ時:最大4人)

CERO:A(全年齢対象)

※オンラインマルチプレイは各社有料サービスの加入者限定となります

※Nintendo Switchでローカルマルチプレイを行う場合は人数分のソフトとNintendo Switchが必要となります。

©2021 System Era Softworks Inc. All rights reserved. ASTRONEER®, SYSTEM ERA SOFTWORKS®, the ASTRONEER logo, and the SYSTEM ERA SOFTWORKS logo are either registered trademarks or trademarks of System Era Softworks Inc. in the U.S. and/or other countries licensed to and published by Active Gaming Media Inc. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. All rights reserved.

※画面はすべて開発中のものです。

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。

© 2024 Active Gaming Media Inc.