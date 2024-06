東京湾岸夜景を一望するルーフトップテラスやダイニングで楽しむ飲食プラン　ホテル インターコンチネンタル 東京ベイにて提供中

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは10月31日まで、「レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー マンハッタン」にてシャンパンやビールをフリーフローで楽しめるプランと、コース仕立ての料理を大皿で提供するテラス席確約プランやダイニングプランを実施中。



フリーフロープランは、シャンパンまたはスパークリングワインをはじめ、ビール、赤白ワインのアルコールとノンアルコールカクテルやソフトドリンクを含む16種類のドリンクアイテムを120分フリーフローで楽しめ、フレンチテイストのオードブルをスタンドスタイルで提供。食べやすいサイズのオードブルをつまみながら、東京湾岸夜景とともにゆったりとしたソファーでくつろげる。



ルーフトップバー IN Tokyo Bay パーティープランは、オードブルから始まり、サラダ、魚料理、肉料理、デザートなど全10品を提供。さらに、トリュフの香りを楽しめる一皿、オマール海老を使った魚料理と氷温熟成させた旨味たっぷりの国産牛ロースのグリルにアップグレードしたプランもラインアップ。ドリンクは、ボトルワイン1本を付けたプランまたはフリーフロー付きプランを提供。



また、テラス席を確約したプランなど、多彩なプランから予算やシーンに合わせて選ぶことができる。



レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー マンハッタン

フリーフロープラン/パーティープラン

期間:10月31日まで

場所:レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー マンハッタン/6F

提供時間:17時30分~21時(L.O.20時)

料金(サービス料15%別)

・フリーフロープラン

スパークリングワイン含むフリーフロープラン:4950円~

シャンパン含むフリーフロープラン:7150円~

・ルーフトップバー IN Tokyo Bay パーティープラン

ゴールドプラン

ボトルワイン付き:6087円

スパークリングワイン含むフリーフロー付き:8260円

シャンパン含むフリーフロー付き:9130円

プラチナプラン

ボトルワイン付き:7827円

スパークリングワイン含むフリーフロー付き:1万円

シャンパン含むフリーフロー付き:1万870円

予約・問い合わせ:0570-000222 (ナビダイヤル)

