曲をアップロードするとAIが“続き”を生成　音楽生成AI「Udio」「Suno」相次ぎ発表

音楽生成サービス「Udio」は6月5日、ユーザーが自分で作成した音源をアップロードし、それを元に楽曲を生成できる「オーディオアップロード機能」を有料会員に向けて公開した。

Today we’re announcing a set of updates, starting with a new experimental feature for paid subscribers, audio uploads. You can upload an audio clip of your choice, and extend this clip either forward or backward by 32 seconds using up to 2 minutes of context.



Audio uploads… pic.twitter.com/3X62kTJGij