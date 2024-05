黒×ピンクのスイーツがおしゃれ！ 「バービー」コラボアフタヌーンティー

ヒルトン福岡シーホークは35階レストラン「CLOUDS」にて、6月1日~9月1日の期間限定で、今年65周年を迎えるファッションドール「バービー」とコラボレーションした「Barbie×天空のアフタヌーンティー at Hilton Fukuoka Sea Hawk」を開催する。

ホテルメイドのスイーツ6種、スコーン2種、セイボリー4種がセットになったアフタヌーンティーを、ホテル最上階から福岡の街並みを眺望しながら楽しめる。期間中は、各日10名限定で限定ステッカー付きプランも販売される。

いちご、チェリー、ラズベリーや竹炭を使用したホテルメイドの華やかなスイーツで、エレガントなバービーの世界観を表現。濃厚でクリーミーなチョコレートを使用した「チョコレートとパッションフルーツのクレムー」、バービーのロゴのチョコレートをあしらった「いちごエクレア」や、竹炭を生地に練り込み、しっとりと焼いた「ラズベリーとチャコールのマドレーヌ」などが揃う。

セイボリーはバービーの黒とピンクの色合いに着想を得た、「トマトのローストとパプリカのエンパナーダ」や「スイートコーンカスタード」など4品を用意。

■Barbie×天空のアフタヌーンティー at Hilton Fukuoka Sea Hawk 概要

場所:ヒルトン福岡シーホーク 35階 バー&ダイニング CLOUDS

期間:6月1日~9月1日

時間:平日 11時30分~/13時30分~ (2部制)

土日祝 11時30分~/13時30分~/15時30分~ (3部制)

料金:5500円 ※サービス料込み

