Nothing、すべてのイヤホンに「ChatGPT」搭載へ　5月21日から

スマートフォンや周辺機器を手がけるNothingは5月14日、チャットAIサービス「ChatGPT」との連携機能を同社のすべてのイヤホン製品に導入すると発表した。導入開始日は5月21日を予定している。

ChatGPTとの連携機能に対応する製品は以下のとおり。

上記製品のユーザーは5月21日に実施される「Nothing X」アプリのアップデートにより、Nothing製スマホとのペアリング中に、イヤホン側からChatGPTを利用できるようになる。

