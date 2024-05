磨きをかけた新ネタの披露　ルミネtheよしもとにてガクテンソク単独ライブ「ふるべのかむわざ」7月26日上演

ルミネtheよしもとにて7月26日、ガクテンソク単独ライブ「ふるべのかむわざ」が上演される。



2023年4月に上京し、フジテレビ「THE SECOND 2024」でグランプリファイナルに進出のガクテンソクによる東京公演。



THE SECOND 2024に向けて磨きをかけた新ネタの披露に加え、東京公演ではインポッシブル・フルーツポンチをゲストに迎え、ネタとトークで盛沢山の90分間となる。

ガクテンソク単独ライブ ふるべのかむわざ 東京公演

日時:7月26日 開場18時30分/開演19時/終演20時30分

会場:ルミネtheよしもと(新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 7F )

出演者:ガクテンソク、ゲスト:インポッシブル、フルーツポンチ

金額:前売3800円/当日4300円

チケット販売スケジュール

FANY先行:~5月16日 11時

当落:5月17日 18時

一般:5月18日 10時~

チケットURL:https://yoshimoto.funity.jp/r/furubenokamuwaza-240726/

※未就学児入場不可

問い合わせ:FANYチケットお問い合わせダイヤル:0570-550-100(10時~19時、年中無休)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。