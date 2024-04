若さと愛嬌が魅力! いま最もDVDリリースで勢いに乗る鈴木優愛(すずき・ゆうあ)さんが、6th DVD「ポンコツ美少女」(発売元:エアーコントロール、収録時間:110分、価格:4378円)の発売記念イベントを4月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

10月に都内近郊で撮られた6th DVDは、地元を離れて旅館で働き始めた女の子という役どころ。一緒に働く先輩や遠距離恋愛中の彼氏(=どちらも視聴者)との関係が描かれる。舞台を中心に演技でも実力を発揮する鈴木さんなので、細かいセリフや仕草にも力が入っている。

――どんな性格の子ですか?

【鈴木優愛】全体的に真面目すぎという印象で、それがいろいろな事態に発展しちゃう感じ。ドジっ子です。実際の私も「真面目」「天然」と言われることが多いので、似ているかもしれません。

――シーンの紹介を。

【鈴木優愛】旅館の玄関を掃除したり、お給仕したり、先輩に懐いて「お兄ちゃん」と呼んでいたりします。一緒に山にキャンプに出かけて、テントのなかでイチャイチャしたりも。

――オススメは?

【鈴木優愛】彼氏から届いた手紙に涙を流したあと、久しぶりの再会を果たすシーンです。風情のある和室でシャツをめくって赤のランジェリーを見せるところがいい感じ。ドキドキしてもらえると思います。

――ほか注目は?

【鈴木優愛】同僚の女の子(=こちらも視聴者)と、お風呂に入っているときに言い寄られるシーンです。「百合」に近いイメージは初挑戦。「このことは2人だけの秘密ね」なんてセリフも楽しめます。

――5月4日が誕生日ですが、21歳を迎えるにあたっての抱負も。

【鈴木優愛】元気に笑ったり、大きな声で返事をしたり、自分にしかない個性を大切にしながらグラビアの仕事をたくさんやりたいです。舞台のほうも6月と7月に1作品ずつ出るので、稽古をがんばっていこうと思います。

6月5日から中野ザ・ポケットで始まる舞台「メアリーの怪物 The same mistake should never be repeated.」、7月3日から北品川の六行会ホールで始まる舞台「ナナナナ 〜七夕の夜に〜」に出演する予定。また、誕生日の当日に人生初の生誕祭も決まったので、本人のSNSを確認しよう。