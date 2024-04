セルシス、CLIP STUDIO PAINTと公式解説書のセット商品　Amazon限定

セルシスは4月12日より、「CLIP STUDIO PAINT」と最新の公式解説書をセットにした、「CLIP STUDIO PAINT EX Ver.3.0 買い切り版パッケージ [Windows / macOS] 公式ガイドブック改訂3版セットモデル」をAmazon限定で発売する。

本セットは、2021年発行の「CLIP STUDIO PAINT EX 公式ガイドブック 改訂版」に、Ver.2以降に追加され、2024年リリースのVer.3でも使用できる新機能を追加し、アップデートしたもの。

誰でもすぐにマンガ作品の制作をはじめられるように、基本的な操作から、用途に応じた原稿用紙の作成、デジタル作画のテクニック、ページマンガ、Webtoon等ジャンルに応じた書き出しの設定まで、丁寧にレクチャーしているという。

また自動陰影や強化された3D機能など、Ver.3にも搭載されている便利な機能を活用した実践的なテクニックも多数掲載する。

CLIP STUDIO PAINT EX Ver.3.0 買い切り版パッケージ[Windows / macOS] 公式ガイドブック改訂3版セットモデル

発売日:4月12日

価格:3万5500円

製品内容

・CLIP STUDIO PAINT EX Ver.3.0 買い切り版 アクティベーションコード

・スタートアップガイド

・CLIP STUDIO PAINT EX 公式ガイドブック 改訂3版

製品ページ:こちらより