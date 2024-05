生成AIに“本気”なMSが進める「Copilot for Microsoft 365」のアップデート

本連載は、マイクロソフトの「Microsoft 365」に含まれるSaaS型デスクトップ&Webアプリケーション「Microsoft 365 Apps(Office 365 Apps)」に関する話題を紹介する。今回は「Copilot for Microsoft 365」に注目した。

マイクロソフトのCopilotに対するリソース投資は「尽力」という表現が当てはまる。本稿はCopilot for Microsoft 365に限定するが、同社はコミュニティハブや公式ブログも開設。未契約者へのアピールと共に、契約済みのユーザーに対しても利便性が向上する手法を共有させるなど、多様な角度からCopilotの利用をうながしている。活用例を紹介する「Copilot Lab」はその最たるものだ。

2月末に公表されたCopilot for Microsoft 365のアップデートをチェック

今回は公式ブログに掲載された2本の記事を振り返りたい。2024年2月29日(現地時間)に公開された記事では、直近のCopilot for Microsoft 365のアップデートを紹介している。

まずは前述したCopilot Lab経由のプロンプト共有機能だ。チャットに入力するプロンプトの内容が出力結果を左右するのは周知のとおりだが、プロンプトをWebベースで共有する機能である。マイクロソフトの説明によれば今夏までにMicrosoft 365 Appsからも利用可能とあるが、ノートブックアイコンからの呼び出しはMicrosoft 365 Appsのバージョン2402でも確認できた。ここに共有機能が加わるのだろう。

Microsoft 365のモバイルアプリがCopilotに対応したが、すでにCopilotアプリが存在するので割愛して、「Microsoft Forms」のCopilot機能を紹介する。ご承知のとおりアンケートやイベントの出欠確認などに用いられるMicrosoft Formsだが、煩雑なのが質問項目の作成。ここにCopilot for Microsoft 365を使用すると、プロンプトに基づいた質問や提案が提供され、利用者は必要に応じて項目の修正や可否を選択すればよい。

「OneDrive for Web」にもCopilot for Microsoft 365が加わる。公式ブログとMicrosoft 365 Roadmapの説明によれば、Microsoft 365 Appsの各ドキュメントファイルやHTMLファイルの情報取得が可能になるという。ファイルの要約情報を事前にインデックス化し、案件内容や顧客名、編集者名などを用いて検索を実行するのだろう。長年PCを使っている方々であればファイル整理は欠かせない作業の一つだが、ファイル名だけではたどり着けない検索の容易化が進むかもしれない。

「Word for the Web」で作成した内容を共有する際に、ドキュメントの概要をCopilot for Microsoft 365が生成する機能も加わる予定だ。ちなみに2024年後半にはデスクトップやモバイル版のMicrosoft Wordにも同機能が加わるという。作業負担の軽減にAI(人工知能)を用いる好例だ。

「Microsoft Stream」のCopilot for Microsoft 365機能は、動画の概要と分析機能である。全体を視聴せずとも知見を得るためのポイントが提案され、業務効率の改善につながるはずだ。

他にもMicrosoft 365 Webにおける作成支援機能や、Microsoft Outlookに対するメール下書き文章の作成、Microsoft TeamsのチャットでCopilot for Microsoft 365が使用可能になる。IT管理部門の方なら、Microsoft 365管理センターに加わった使用状況レポートも興味深いだろう。

Copilot for Microsoft 365の活用に役立つ「Copilotサクセスキット」

もう一つ紹介したいのが「Copilotサクセスキット」を紹介する記事である。Copilotサクセスキットは、Copilot for Microsoft 365を使いこなす上で、役立つリソースをまとめたパッケージだ。現時点では、コンテンツ自体の日本語化はされていないが、「リーダー向け実装概要ガイド」「技術準備ガイド」「シナリオライブラリー」など、現場の利用シーンに応じたドキュメントが集められている。

このようにCopilotに関する資料作成やコンテンツ提供に注力するMicrosoftだが、今後も継続して、何らかの情報提示やアップデートが施されるだろう。そして、5月21日(米国時間)からはMicrosoft Buildが開催される。Copilotに関する発表も含まれるはずだ。