横浜BUNTAIこけら落とし公演に合わせて横浜市が「ゆず」ファンをお出迎え

横浜市は4月6日・7日に開催される横浜BUNTAIこけら落とし公演「YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜 BUNTAI」にあわせ、コンサートと連携した回遊施策「ゆず×横浜」の第3弾を実施する。



横浜市は大規模施設で開催されるコンサートなどの来街者に、公演前後に横浜の街を楽しんでもらえるような回遊施策を進めている。今回のこけら落とし公演となる会場周辺をゆずの世界観で楽しめるさまざまな企画を用意して公演を盛り上げ、ゆずっこ(ゆずファン)が特別な1日を過ごせるよう、街全体で歓迎する。

3月30日~4月7日の期間、横浜BUNTAIの最寄り駅であるJR関内駅の北口広場を特別装飾し、ゆずの公式マスコット公式キャラクター「ゆず太郎」が、ゆずっこを歓迎。



※横浜BUNTAIの最寄りはJR関内駅の南口だが、当日は横浜スタジアムでも催し物があり南口の混雑が予想されるため、JR関内駅北口広場を活用することとしている

また、同期間は関内駅北口からコンサート会場の横浜BUNTAIまで、ゆずっこが楽しみながら歩くことができるよう、道中のさまざまな場所に「隠れゆず太郎」を設置。どんな場所にゆず太郎がいるかは当日のお楽しみという。



「ゆず×横浜」のコラボについては、詳細が決まり次第、横浜観光コンベンション・ビューローが運営するウェブサイト「横浜観光情報」内の特設ページにて案内する

