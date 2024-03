特別ライティングも実施　東京スカイツリーと「日向坂46」のコラボイベント開催中

東京スカイツリーは6月12日まで、人気アイドルグループ「日向坂46」との初のコラボレーションイベント、日向坂46展「WE R!」連動企画「日向坂46 WE R! in TOKYO SKYTREE(R) –日向坂46の虹–」を開催中。



3月1日より六本木ミュージアムにて開催中の日向坂46展 WE R!と連動し、3月27日にデビュー5周年を迎える日向坂46のライブの世界観を楽しめるイベント。



地上450mの天望回廊ではこれまでに開催されたライブにフォーカスを当てた展示や、「虹」をイメージしたフォトスポットの設置などが行われ、天望デッキの窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER」では特別映像を上映。



展望台にある「SKYTREE CAFE」ではコラボカフェメニューを、「SKYTREE SHOP」ではコラボグッズを販売するほか、限定フォトサービス販売や限定コスチュームを着たソラカラちゃんのグリーティング、夜には特別ライティングの点灯を実施。



日向坂46 WE R! in TOKYO SKYTREE(R) –日向坂46の虹–

開催期間:3月12日~6月12日

・特別ライティング

3タイプの特別ライティングを順番に点灯(15分間で3種類を点灯)

点灯日時

3月12日、16日、23日、30日:18時45分~24時

4月6日、7日、13日:19時~24時

4月20日、27日:19時15分~24時

5月4日、5日、11日、18日、25日:19時30分~24時

6月1日、8日:19時45分~24時

