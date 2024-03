ライカカメラの「Xiaomi 14 Ultra」も展示！ シャオミ、二子玉川 蔦屋家電にショールームを限定オープン

シャオミのショールームが誕生! 4月7日まで

シャオミ・ジャパン(小米技術日本)が東京・二子玉川に、期間限定でショールームを開設しています。場所は二子玉川 蔦屋家電 1階にある次世代型ショールーム「蔦屋家電+」。シャオミのショールーム展示は「Hello!! Nice to“mi”you」という名称で、2024年3月18日(月曜)から4月7日(日曜)まで開催されます。営業時間は10~20時で、入場無料。

イベント名にある“mi”は、もちろんシャオミ(Xiaomi)の意。会場では、シャオミのIoT家電やガジェットが「Photo with mi」(フォトジェニック)、「Home with mi」(暮らし)、「Work with mi」(仕事)の3つのコンセプトに基づいて展示されています。

2月に発売されたばかりのスマートウォッチ「Xiaomi Watch S3」「Xiaomi Smart Band 8 Pro」「Redmi Watch 4」は、実際に触れて使い勝手を確かめることが可能です。このイベントの開始と同時に発売されたスマートカメラ「Xiaomi スマートカメラ C500 Pro」も展示されています。

「Xiaomi ロボット掃除機 S10」「Mi スマート抗菌加湿器」「Mi 空気清浄機 3H」といったスマートデバイスは、「Mi home」というアプリで一括管理できますが、そのシンプルな操作性も体感できるようになっています。

ライカカメラで話題の「Xiaomi 14 Ultra」も展示

スマホが展示されているコーナーで必見なのが、2月にグローバルで発表され、世界中で話題になっている「Xiaomi 14 Ultra」。ライカとのコラボによるクアッドカメラシステムを搭載した最新フラッグシップモデルです。ただし、ショーケースに収められた状態で、触れることはできません。

シャオミによると「日本未発売モデルのため、電波法により電源は入れずに参考展示のみ」になったとのこと。しかし、グローバル版は日本の技適(技術基準適合証明)を取得していることが確認されており、日本で発売されることを期待してもよさそうな状況です。ここに展示したこと自体にシャオミ・ジャパンの意欲を感じたので「日本で出しますよね?」と念押しで聞いてみたのですが、その質問はスルーされてしまいました。

壁面はイラストレーターtomboniaさんのアートが!

会場の壁面には、人気のイラストレーター、tombonia(トムボニア)さんが描き下ろしたイラストが展示され、楽しくリラックスできる雰囲気。来場者の先着1500名には、tomboniaさんのイラストが入ったステッカーをプレゼント。さらに、アンケートに答えると、オリジナルのマグカップや、シャオミ公式ストア「mi.com」の割引券、蔦屋家電の2階にあるSHARE LOUNGEの1時間無料券などが当たる抽選にも挑戦できるとのこと。

2階のSHARE LOUNGEでは、3月18日に発売されたモニター「Xiaomi モニター A24i」の無料貸し出しが行なわれていて、仕事での使い勝手を体験できる趣向になっています。

なお、展示されている製品はここでは購入できず、mi.comにアクセスして注文する仕組み。シャオミ製で気になっているデバイスがある人は、実際に見て触れられる好機です。ぜひ、行ってみてください。