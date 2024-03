夏も冬も楽しかったから春も行く！　「Marunouchi Street Park 2024 Spring」

丸の内といえば丸の内仲通り! 有名店や人気のレストランなどが立ち並び、丸の内ストリートギャラリーとしてアート作品が点在、さらに時間帯によっては歩行者天国も実施されるのでのびのびと歩くことができ、魅力あふれるストリートです。大阪出身の私にとっては、歩いていると「東京にいる!」と実感する場所の1つでもあります。

そんな丸の内仲通りではこの春、「Marunouchi Street Park 2024 Spring」が実施されます。「Marunouchi Street Park」へは、私も昨年の夏と冬の開催時に行きました。夏は大きなブランコベンチが設置されたり、冬は輝くイルミネーションを見ながら軽食を食べられたりと、とっても楽しかったストリートパーク。今回の開催も期待が高まります!

丸の内仲通りが満開の花々のモチーフで彩られる!

「Marunouchi Street Park 2024 Spring」は、4月11日(木)~5月12日(日)の期間に丸の内仲通りで実施されます。

ヴァンクリーフ&アーペルとフランス人アーティストのアレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェ氏がコラボして屋外空間を彩る企画「Spring is Blooming in Tokyo imagined by Van Cleef & Arpels with Alexandre Benjamin Navet」が開催。丸の内仲通りの3ブロックにわたって、春の公園を感じさせる空間が展開されます。ゲートやベンチ、噴水などをモチーフにしたナヴェ氏の色彩豊かな作品たちが、東京駅前の丸の内仲通りで春の訪れを演出します。暖かくなってきて外を歩くのも快適な季節なので、春らしいモチーフで彩られた空間を写真を撮りながらお散歩したら楽しそう!

また、週末には、音楽演奏や子ども向けワークショップなども開催するとのこと。ますます仲通りがにぎわいそうです。

今回の「Marunouchi Street Park」は一体どんな空間が作り出されるのか…今から楽しみです!

Marunouchi Street Park 2024 Spring

期間:2024年4月11日(木)~5月12日(日)11:00~20:00

実施場所:

丸の内仲通り(特別区道千第114号)

Block1:丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前

Block2:丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前

Block3:丸の内パークビル・明治安田生命ビル前

主催:Marunouchi Street Park 2024 実行委員会

(構成団体:特定非営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会(リガーレ)/一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会/三菱地所株式会社)

協賛:ヴァン クリーフ&アーペル

後援:千代田区、東京都(予定)

企画協力:三菱地所プロパティマネジメント株式会社