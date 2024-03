【無料ゲーム】アマゾン「Prime Gaming」2024年3月の特典はこれだ

アマゾンは2月29日(現地時間)、「Prime Gaming」でプレーできる3月分の無料ゲームを明らかにした。各タイトルと提供開始日(現地時間)は以下の通りだ。

●3月7日

・「Fallout 2」(GOG Code)……文明が荒廃した後の世界を探索する人気ゲーム「Fallout」の続編。Prime Gamingでは2月に前作「Fallout」を無料配信しており、同シリーズは2ヵ月連続での登場となる。

・「Scarf」 (Amazon Games App)……ドラゴン型の魔法のスカーフとともに美しく作られた世界を探索し、自分の本当の運命を発見するパズルアクションゲーム。

●3月14日

・「Mystery Case Files: Moths to a Flame」(Amazon Games App)……古典的なアイテム探しパズルアドベンチャーゲーム「Mystery Case Files」シリーズの19作目。探偵としてのスキルを活用し、危険な敵を阻止しよう!

・「Invincible Presents: Atom Eve」(Epic Games Store)……人気アメコミ作品『インビンシブル』のアトム・イヴが主人公の作品。選択をくりかえすことで彼女を取り巻く人間関係を変化させ、理想のヒーローを目指すアドベンチャーゲームだ。

●3月21日

・「Pearls of Atlantis: The Cove 」(Legacy Games Code)……魔法の真珠をドロップ、ポップ、交換、マッチさせてチャームを集め、隠された記憶の入り江の再構築を目指す「落ち物系」ゲーム。

●3月28日

・「Bus Simulator 21: Next Stop」(Amazon Games App)……路線バスの運転を楽しめるシミュレーションゲーム「Bus Simulator 21」のアップデート版。単純なバスの運転だけでなく、運賃精算など路線バス特有の作業も体験できる人気作品だ。

・「Through the Darkest of Times」(Amazon Games App)……1933年のドイツ・ベルリンを舞台に、地下レジスタンスグループを率いて、ナチスに抵抗する歴史戦略ゲーム。

・「Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker」(Amazon Games App)……たくさんのミニゲームやパズルを楽しめる、アイテム探しアドベンチャーゲーム。

Amazon Prime会員であれば、上記のゲームをPrime Gamingのサイトから無料でプレーできる。