アドビ、Figma買収断念 約1425億円の違約金支払い

アドビとFigmaは12月18日(現地時間)、2022年9月に発表されていた両社の合併を中止することを発表した。理由はイギリスおよび欧州連合(EU)の規制当局から必要な承認を得る明確な道筋がないためとされている。これによりFigmaは10億米ドル(およそ1425億円)の慰謝料を受け取ることになる。

After an intense 15 months of review, today Adobe and Figma have decided to end our pending merger, as we no longer see a path toward regulatory approval of the deal.https://t.co/sHuUsW9sR2