X、日本で求人開始　国内拠点オープンに向けて?

Xは12月8日(日本時間)、日本での求人を開始した。職種は「スタッフ/シニアウェブエンジニア」と「シニアモバイルエンジニア」だ。

いずれの職種も5年以上の経験を積んだ人物を求めており、エンジニアとしての技術だけでなく、日本語と英語の両方が堪能であること、Xが掲げる使命(「法の枠内で言論の自由を守る、世界で最も信頼されるパブリック・タウン・スクエア(公共広場)になる」)に対する情熱も求められる。

具体的な勤務地や雇用形態、給与などの待遇は未掲載。国内の一部メディアはXが日本に開発拠点を設ける計画がある報じているが、今回公開された求人との関連は不明だ。

同社のリンダ・ヤッカリーノCEOは12月2日より日本を訪問。同氏は来日後、日本赤十字社や東京都自殺防止センターへの寄付を発表したほか、サントリーや楽天、X日本法人を訪問。さらに同社主催の関係者向けイベント「X Japan CMO Summit」にも登壇している。

This week X hosted Japan's first CMO Summit. Partners learned about upcoming product launches, plus we announced that we're hiring engineers in Japan. @X is building fast and in real time. Thank you to all our partners for joining the @XcorpJP event! https://t.co/RZdhrqx0pA