アップルは毎年App Storeで配信するアプリとゲームの中から、特に多くのユーザーに親しまれたコンテンツを選出・表彰する「App Store Awards」を開催しています。2023年は合計14のアプリとゲームがアワードを受賞しました。その中から2組のデベロッパーに人気のアプリを開発した経緯や喜びのコメントを聞きました。

App Store Awardsはアプリやゲームによる体験を通じて、人々のコミュニケーション手段や文化的体験に新たな道を拓いた価値あるコンテンツを表彰するイベントです。2023年現在、170ヵ国に40の言語で提供されているApp Storeに公開されたコンテンツの中から、アップルのグローバルApp Storeエディトリアルチームが厳しい審査を行います。

App Storeには大小様々な企業から個人のデベロッパーが開発した様々なコンテンツが公開されていますが、1年の間に注目を集めたコンテンツが審査の対象になります。アップルデバイスのユーザーにとっては、このアワードの結果がいま注目すべきアプリとゲームの情報発信源として機能している点にも要注目です。

2023年は40のファイナリストの中から、最終的に14のアプリとゲームがアワードを受賞しています。2022年のアワードから新しく「カルチャーインパクト賞」が設けられました。この賞にはユーザーの生活習慣や文化に大きな好影響を及ぼすことが期待されるアプリやゲームが選ばれます。今回も5つのアプリが揃いました。

■2023 App Store Awardsの受賞結果

●アプリ

・今年のベストiPhoneアプリ AllTrails(デベロッパー:AllTrails, Inc.)

・今年のベストiPadアプリ Prêt-à-Makeup(デベロッパー:Prêt-à-Template)

・今年のベストMacアプリ Photomator(デベロッパー:UAB Pixelmator Team)

・今年のベストApple TVアプリ MUBI(デベロッパー:MUBI, Inc.)

・今年のベストApple Watchアプリ SmartGym(デベロッパー:Mateus Abras)

●ゲーム

・今年のベストiPhoneゲーム 崩壊:スターレイル(デベロッパー:COGNOSPHERE PTE. LTD.)

・今年のベストiPadゲーム Lost in Play(デベロッパー:Snapbreak Games)

・今年のベストMacゲーム Lies of P(デベロッパー:NEOWIZ)

・今年のベストApple Arcadeゲーム Hello Kitty Island Adventure(デベロッパー:Sunblink)