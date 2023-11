Amazonアプリストア、モンストなど対象の還元キャンペーン

アマゾンジャパンは11月22日18時より、Amazonアプリストアにて「大感謝祭2023」キャンペーンを開始する。

「モンスターストライク for Amazon」や「パズル&ドラゴンズ for Amazon」など計16の対象アプリで1万円相当以上利用すると、Amazon.co.jpの買い物にも使える1000円分のAmazonギフトカードをプレゼントする。期間は12月10日23時59分まで。

本キャンペーンは、FireタブレットおよびAndroid OS搭載のスマートフォン・タブレットで利用できる。Fire TVシリーズは非対応で、一部のアプリはFireタブレットシリーズ非対応となる。対象アプリは以下の通り。

・Arena Breakout

・アイアム皇帝

・モンスターストライク for Amazon

・放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち

・ロードモバイル【本格リアルタイムストラテジーMMORPG】

・マフィア・シティ-極道風雲

・FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS

・パズル&ドラゴンズ for Amazon

・エボニー - 王の帰還

・アズールレーン

・ファイナルファンタジー15:新たなる王国 (Final Fantasy XV)

・Last Empire-War Z

・Clash of Kings

・#コンパス for Amazon

・クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

・白猫プロジェクト

支払方法はクレジットカード、Amazonコイン、Amazonポイント(Android端末向けアプリストアのみ実装)。1つまたは複数の対象アプリでの課金合計額が万円相当以上であれば、プレゼント対象となる。