OpenAI電撃解任のサム・アルトマン氏、今度はマイクロソフトに電撃入社

マイクロソフトCEOのサティア・ナデラ氏は20日16:53(日本時間)、Twitchの元CEOであるエメット・シアー(Emmett Shear)氏がOpenAIのCEOに就任すること、そして解任された前CEOのサム・アルトマン氏および前社長のグレッグ・ブロッグマン氏が元OpenAIスタッフと共にマイクロソフトに入社し、新たなAIリサーチチームを率いることをXへの投稿で明らかにした。

I’m super excited to have you join as CEO of this new group, Sam, setting a new pace for innovation. We’ve learned a lot over the years about how to give founders and innovators space to build independent identities and cultures within Microsoft, including GitHub, Mojang Studios,…