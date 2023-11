実物大νガンダム立像、冬季限定ライトアップ

ららぽーと福岡フォレストパークでは、12月2日~2024年2月18日の期間、実物大ν(ニュー)ガンダム立像の冬季限定23-24Ver.ライトアップを実施する。

今年のライトアップは2024年1月26日公開予定の最新作「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」をモチーフにしている。劇中に登場する、「ライジングフリーダムガンダム」と「イモータルジャスティスガンダム」の2機を使用した迫力のあるオブジェで、絶好のフォトスポットとなる。

立像背後の壁面画像と音楽で繰り広げられる演出では、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」を中心に、シン・アスカ(CV:鈴村健一さん)のナレーションで、SEEDシリーズを振り返る特別編集の映像も楽しめる。

■実物大ν(ニュー)ガンダム立像 冬季限定演出 実施概要

実施期間:12月2日~2024年2月18日

点灯時間:17時~21時30分

場所:ららぽーと福岡フォレストパーク

演出スケジュール:

[昼演出]毎日10時/11時/12時/13時/14時/15時/16時/17時/18時

ν(ニュー)GUNDAM 起動

[夜演出]毎日19時~21時

19時 機動戦士ガンダムSEED DESTINY Cosmic Era Special Highlight -DESTINY to FREEDOM-

19時30分 RX-93ff ν GUNDAM from SIDE-F

20時 宇宙世紀ヒストリー(アムロ&シャア)

20時30分 機動戦士ガンダムSEED DESTINY Cosmic Era Special Highlight -DESTINY to FREEDOM-

21時 RX-93ff ν GUNDAM from SIDE-F

このライトアップを記念し、12月2日に、保志総一朗さん(キラ・ヤマト役)、田中理恵さん(ラクス・クライン役)、鈴村健一さん(シン・アスカ役)の「機動戦士ガンダムSEED」シリーズのキャストが登壇し、点灯式を開催する。

さらに同日に、メディアパークでのキャストトークショー&抽選会や、TOHOシネマズららぽーと福岡にて「機動戦士ガンダムSEED DESTINY スペシャルエディションHD リマスター」フィナーレ舞台挨拶など、機動戦士ガンダムSEEDシリーズのイベントを実施する。

■機動戦士ガンダムSEED DESTINY スペシャルエディションHD リマスター フィナーレ舞台挨拶

日時:12月2日 12時35分 の回上映後舞台挨拶

場所:TOHOシネマズららぽーと福岡

登壇予定:保志総一朗(キラ・ヤマト役)、田中理恵(ラクス・クライン役)、鈴村健一(シン・アスカ役)

料金:全席指定2100円+別途手数料あり (※プレミアシートは+500円)

チケット販売:「チケットぴあ」にて販売

https://w.pia.jp/t/gundam-seed-destiny/

©創通・サンライズ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。