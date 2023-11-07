長崎初出店など続々登場！ 長崎スタジアムシティ、テナント発表

2024年10月14日に開業予定の「長崎スタジアムシティ」
ジャパネットホールディングスのグループ会社で地域創生事業を担うリージョナルクリエーション長崎は、2024年10月14日に開業する長崎スタジアムシティに入居が決定しているテナントについて発表した。日本での「初体験」や、長崎での「初出店」など、新しい体験が楽しめるエンターテインメントが続々と登場する。
フード
シェフズテーブルスタイルで料理を五感で楽しむフレンチレストラン「LES CINQ SENS」
オリジナルクラフトビールや世界のフードを販売「THE STADIUM BREWS NAGASAKI」
生本まぐろを職人による丁寧な手作業で味わえる回転寿司
「IRISH PUB NAGASAKI」
「たかもとや」
「磯祿」
エンタメ・ショッピング
屋内型エンターテインメントスポーツアクティビティー施設「VS STADIUM NAGASAKI」
北欧風リラクゼーション空間・サウナ・無料足湯・屋上バーベキュー
「SPA & SAUNA YUKULU NAGASAKI STADIUM CITY」
オフィシャルグッズショップ
アウトドアメーカー「スノーピーク」の直営店＆カフェ
ジャパネットたかたの商品が試せる体験型店舗「ジャパレクラボ」
ダンススタジオ「RUDO FACTORY」
サービス
「CO-WORKING SPACE WORK＠ NAGASAKI STADIUM CITY」
美容室「ZtoA（ゼットエー）」
癒しのホテルスパ「SPRING TREE SPA」