Xiaomi、体験型ポップアップスペースを渋谷に12月5日オープン

小米技術日本(シャオミ・ジャパン)は12月5日~12月17日、体験型ポップアップスペース「Xiaomi Smart Holidays from “mi”to you!」を期間限定で渋谷にオープンする。



同社初の日本国内展開というポップアップスペースは、「いつもと違う、スマートな暮らしを体験できるホリデーをあなたに。」をコンセプトに、来場者にXiaomiならではのプレゼントやコンテンツを楽しんでもらうことで、“WOW”となる喜びや驚きを届けるという。



3mのクリスマスツリーが迎える、温かみのあるポップアップ会場では、12月上旬以降発売予定の最新機種「Xiaomi 13Tシリーズ」を使ったセルフシューティングで、フォトジェニックな写真撮影を楽しめるセルフフォトスタジオも展開。撮影した写真はギフトカードとして持ち帰り可能。さらに、海外で話題の国内未発売を含むXiaomi製品も試すことができる。また、豪華プレゼントが当たるビッグガチャも用意する予定。

Xiaomi Smart Holidays from “mi” to you!

開催日時:12月5日~17日 11時~19時

入場料金:無料

開催場所:Hz-Shibuya(渋谷区宇田川町4‐3)

https://hz-shibuya.com/

※来場多数の場合には入場制限が発生する可能性がある