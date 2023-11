「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」日本最強チームを決定する「グランドファイナル」開催

カプコンは2024年1月13日、新宿住友ビル 三角広場にて「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 グランドファイナル」を開催する。



シリーズ最新作「ストリートファイター6」で行われている「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」。グランドファイナルに出場するのは、2nd STAGE終了時点の1位チームと、2位~4位がさらに「プレイオフ」で戦い、勝利した1チーム。グランドファイナルでは日本最強チームが決定し、各地域代表チームが参加する「ワールドチャンピオンシップ」に出場することとなる。



プレイオフは12月16日・17日に開催、グランドファイナルは2024年1月13日に開催される。

ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 プレイオフ&グランドファイナル

開催日程:12月16日・17日

※両日共に19時より配信開始予定

試合組み合わせ

DAY 1:「2nd STAGE 3位チーム」 vs 「2nd STAGE 4位チーム」

DAY 2:「2nd STAGE 2位チーム」 vs 「DAY 1 勝利チーム」

観覧:ウェブ先⾏視聴チケット



ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 グランドファイナル

開催日程:2024年1月13日 16時より配信開始予定

会場:新宿住友ビル 三角広場

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

試合組み合わせ:「2nd STAGE 1位チーム」 vs 「プレイオフ 1位チーム」

観覧

ウェブ先⾏視聴チケット

会場観戦チケット(抽選販売)



※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。