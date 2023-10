「ソニックスーパースターズ」発売記念プレゼントキャンペーン実施中

セガは11月19日までの期間、「ソニックスーパースターズ」の発売を記念した、小田急電鉄とのコラボキャンペーンを実施中。

ソニックスーパースターズは、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)用ソフト。2D横スクロール「ソニック」のプレイ感はそのままに、3Dグラフィックで表現し進化させた、まったく新しいハイスピードアクションゲームだ。

本キャンペーンに参加すると、ソニックスーパースターズのゲームソフト(Nintendo Switch版)や、小田急電鉄の特急ロマンスカーをあしらった限定デザインのロングスリーブTシャツなどが、抽選で合計40人に当たる。

キャンペーンは、買い物やレジャー、通勤・通学など小田急沿線のさまざまな生活シーンでポイントを貯めて・使えるカードサービス「小田急ポイントカード(OPカード)」のOPクレジットカード会員限定サービス「OPカードチケットご優待サービス」からエントリー可能だ。

■ソニックスーパースターズ 発売記念プレゼントキャンペーン

実施期間:11月19日23時59分まで

賞品内容:

A賞 ソニックフロンティアゲームソフト(Nintendo Switch版)10人

B賞 ロマンスカー×ソニック・ザ・ヘッジホッグ オリジナルロングスリーブTシャツ 第2弾(フリーサイズ)15人

C賞 ロマンスカー×ソニック・ザ・ヘッジホッグ オリジナルロングスリーブTシャツ 第2弾(キッズサイズ)15人

※当選の場合、手数料330円のみ当選者が負担

※Tシャツのデザインは開発中のもの

©SEGA

©Odakyu Electric Railway Co., Ltd. All Rights Reserved.

