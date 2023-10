Cooler Masterは10月23日、「ストリートファイター6」とコラボしたPCケース「TD500Mesh V2 SF6 Ryu」「TD500Mesh V2 SF6 Chun-Li」を発表。10月27日に発売する。



立体的なデザインのメッシュフロントパネルが特徴的なベストセラーミドルタワーPCケース「TD500 Mesh V2」を使用し、ストリートファイター6のキャラクター「リュウ」と「春麗」をそれぞれデザインした強化ガラスサイドパネルを備える。

ケース全体で最大7個までの120mmファンと、フロントとトップに360mm水冷ラジエーターを搭載可能。カラフルなイルミネーション機能を備えるCF120 ARGB x4を標準搭載し、ARGBコントローラー/FANハブが付属。USB 3.2 Gen 2 Type-Cポートをフロントに備える。

