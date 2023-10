選べるおもちゃが3種類！ ロッテリア「リラックマといっしょにあそぼ♪キッズセット」11月1日発売

ロッテリアは、「リラックマ」とコラボレーションした子ども向け商品「リラックマといっしょにあそぼ♪キッズセット」を11月1日~2024年1月下旬の期間限定で、全国のロッテリアで販売する(一部店舗を除く)。

本商品は、「キッズセットメニュー」に、ペアになる2枚のカードをつなげて遊べる「えあわせトランプ」、1つで2通りの遊びを楽しめる「パズルドミノ」、シールを使って自由にデコレーションができる「ミニヨーヨー(シールつき)」の「リラックマおもちゃ」(3種類から1種類を選ぶ)が付いたセット。

キッズセットメニューは、メイン1品にドリンクSとフレンチフライポテトSがついたセット。「キッズ チーズバーガー」「キッズ てりやきバーガー」「チキンからあげっと(3本入り)」「おてがるパンケーキ(2枚)」の4種類から1種類を選べる。

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

