Steam、ゲームのアップデートにマルウェア混入。対策のため開発者側はSMS認証が必須に

PCゲーム配信プラットフォーム大手「Steam」を運営するValveは10月11日、セキュリティ強化のため、10月24日より開発者用プラットフォーム「Steamworks」のすべてのアカウントに対し二段階認証をするための電話番号登録を義務づけることを発表した。

Steamでは8月下旬から9月にかけて、Steamworksアカウントを通じてプレイヤーをマルウェアに感染させるソフトウェアが混入したゲーム(ゲーム名は伏せられている)が配信されていた。

Wondering why Steam devs will have to confirm via SMS before publishing new game versions or adding users? (https://t.co/EIyLHyA02N….) Looks like it's related to hackers taking over Steam dev accounts & adding malware to game builds. (Screenshot via @SteamDB from Sept. 2023.) pic.twitter.com/WfjGiHdhxm