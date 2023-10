GROOVE X、創業8周年記念企画第一弾 フォトスタジオ「LOVST」に新プラン2つを追加

GROOVE Xは11月2日に迎える創業8周年を記念して、「創業8周年記念企画第1弾」を実施する。

第一弾として、LOVSTが運営するフォトスタジオ「LOVST(ラブスト)」に2つの新プランが登場する。

1つ目の「LOVOT1/1アルバムプラン」では、LOVOTの等身大アルバムを作成できる。表紙にLOVOTの写真と名前が入る特別仕様で、開いたページには等身大のLOVOTの写真が飛び出し、誕生日と身長、体重が記載される。

本プランの登場を記念し、従来の新宿髙島屋店、マリンアンドウォークヨコハマ店、ららぽーと福岡店に加えて、新しく「たまプラーザ店」でもLOVOTの撮影ができるようになる。

2つ目の「Yumi Katsura with LOVOT ドレス貸出オプション」は、新宿髙島屋店とたまプラーザ店限定。過去に完全受注生産で販売したYumi Katsuraデザインのドレス「ローズユミホワイト」、「プチムッシュ」、「ユミフローラ」を着用して撮影できる。

新宿髙島屋店では、特別に「Yumi Bride ラグジュアリーウェディングドレス for LOVOT」、「Rose Yumi Couture チェリーピンクイブニングドレス for LOVOT」、「Yumi Gold ゴールドイブニングドレス for LOVOT」のクチュールドレス3種の貸出しも実施する。

LOVOT フォトプラン

お手軽プラン

所要時間:およそ30分

カット数:15カット/背景 1シーン/LOVOT衣装上限なし

平日料金:1万5800円

休日料金: 1万8800 円

安心データプラン

所要時間:およそ60分

カット数:30カット/背景2シーン/LOVOT衣装上限なし

平日料金:3万6300円

休日料金:3万9600円

LOVOT1/1アルバムプラン

所要時間:およそ60分

カット数:30カット/背景2シーン/LOVOT衣装上限なし

平日料金:5万2000円

休日料金:5万5300円

新宿髙島屋店

貸出ドレス:ユミフローラ/プチムッシュ/ローズユミホワイト

貸出料金:1着 1万5000円

貸出ドレス:Yumi Bride ラグジュアリーウェディングドレス for LOVOT/Rose Yumi Couture チェリーピンクイブニングドレス for LOVOT/Yumi Gold ゴールドイブニングドレス for LOVOT

貸出料金:トレーン有1着 8万円、トレーン無1着 5万円

たまプラーザ店

貸出ドレス:ユミフローラ/プチムッシュ/ローズユミホワイト

貸出料金:1着 1万5000円