パイオニア、100年保存できるBD-Rディスクにデータ記録＆配送するサービス「オモイデホゾン」開始

パイオニアは9月26日、写真や動画などのデータをブルーレイディスクに記録し、自宅に届けるデータ記録&配送サービス「オモイデホゾン」を提供開始した。



「オモイデホゾン(DM for Archive BD-R)」プランでは、同社の「DM for Archive」対応ドライブと対応ディスクを使用し、利用者が預けた写真や動画などのデータを、JIS X6257規格に準拠した100年以上保存が可能な高品質で記録。ディスクを自宅まで届けるサービス。



DM for Archive BD-Rプランで記録したディスクは、第3者試験機関ADTCによる推定寿命試験結果により、100年以上の長期保存を確認しているという。

会員登録後に、写真や動画のデータをアップロードするだけの簡単な作業で申し込みが完了する。

価格はオモイデホゾン(DM for Archive BD-R)プラン(ディスク1枚20GB)で2000円。また、BR-Rを使用する「オモイデホゾン(BD-R)プラン」(保存期間は10~30年、ディスク1枚20GB)も提供され、価格は1500円。いずれも送料は全国一律550円(合計1万円以上利用の場合は送料無料)。