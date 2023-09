マイクロソフト「Surface」率いたパネイCPOが退社、アマゾン移籍か

マイクロソフトのパノス・パネイCPO(最高製品責任者)は9月18日、マイクロソフトを退社することを自身のXアカウントで明かした。同氏は19年間マイクロソフトに勤め、「Surface」部門の立ち上げに携わった人物でもある。

退社を発表するポストでは「After 19 incredible years at Microsoft, I've decided to turn the page and write the next chapter. (日本語訳:マイクロソフトでの19年間の信じられないほどの年月を経て、私はページをめくって次の章を書くことにしました)」と述べ、他社への移籍や独立を匂わせているが、「次の章」が具体的に何を意味するのかについては触れなかった。

After 19 incredible years at Microsoft, I've decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with.