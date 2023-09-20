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マイクロソフト「Surface」率いたパネイCPOが退社、アマゾン移籍か

2023年09月20日 13時15分更新

文● @sumire_kon

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マイクロソフト「Surface」シリーズ

マイクロソフト「Surface」シリーズ

　マイクロソフトのパノス・パネイCPO（最高製品責任者）は9月18日、マイクロソフトを退社することを自身のXアカウントで明かした。同氏は19年間マイクロソフトに勤め、「Surface」部門の立ち上げに携わった人物でもある。

　退社を発表するポストでは「After 19 incredible years at Microsoft, I've decided to turn the page and write the next chapter. （日本語訳：マイクロソフトでの19年間の信じられないほどの年月を経て、私はページをめくって次の章を書くことにしました）」と述べ、他社への移籍や独立を匂わせているが、「次の章」が具体的に何を意味するのかについては触れなかった。

　海外メディアではBloombergが現地時間9月19日、同氏は今後アマゾンで音声アシスタント「Alexa」などを担当する職に就くと報じているものの、マイクロソフト、アマゾン、パネイ氏いずれも公式な発表はしていない。

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