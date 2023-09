T・ジョイ横浜でブラビアｘ映画『グランツーリスモ』コラボイベント開催

ソニーは映画『グランツーリスモ』公開に合わせて、9月16日(土)~9月18日(月)まで、T・ジョイ横浜にて大画面ブラビアでPS5のDolby Atmosが体験できるイベントを開催する。開場時間は10時~19時。

PS5の最新アップデート+Dolby Atmos対応機器で3Dオーディオ

T・ジョイ横浜9階のラウンジには、PS5の最新アップデートをインストールするとDolby Atmos対応機器で楽しめる3Dオーディオ体験スペースを用意。映画『グランツーリスモ』の公開に合わせて、PS5の「グランツーリスモ7(GT7)」と85V形の4K液晶テレビBRAVIA XR「XRJ-85X90L」を用意。

組み合わされるサウンドシステムは、サウンドバーが「HT-A5000」、サブウーファーが「SA-SW5」、リアスピーカーが「SA-RS5」だ。

PS5をDolby Atmosを有効にするには、本体アップデート後に[設定]→[サウンド]→[音声出力]→[音声フォーマット(優先)]で[Dolby Atmos]を選択する。実際にGT7でDolby Atomosの立体音響を体験してみると、音の立体移動や廻り込みがリアルに感じられ大迫力。目の前に広がる85型の大画面4Kも合わさってかなりの没入感が感じられた。

なお、T・ジョイ横浜8Fのロビーには77V型の有機ELテレビ「XRJ-77A80L」と約8年前の43V型モデルを並べて展示。大画面ならではの迫力や有機ELの色鮮やかさなどが比較できるようになっている。

キャンペーンでブラビアもしくは一般非公開施設見学も

T・ジョイ横浜9Fラウンジの体験会に参加したユーザーには、先着200名限定で映画『グランツーリスモ』特大ポスターがプレゼントされる。また、X(旧Twitter)@sony_jpn ソニー公式アカウントの対象投稿を引用リポストすると、抽選で1名に65V型の最新ブラビア「XRJ-65X95L」をプレゼント。もしくは抽選で10名をソニーグループ本社の一般非公開施設に招待する。

© 2023 Columbia TriStar Marketing Group, Inc. All Rights Reserved. Gran Turismo is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.