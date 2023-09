日本初公開の小道具特別展示も　そごう横浜店にて「ジュラシック・パーク 30周年 アニバーサリー ポップアップ」開催

そごう横浜店は9月15日~10月10日の期間、「ジュラシック・パーク 30周年 アニバーサリー ポップアップ」を展開する。



1993年に映画が公開されてから本年で30周年をむかえることを記念して制作されたオリジナルアートや、名シーンを切り取ったアーカイブ写真を展示。世界中のコレクターから熱い支持を集める「プライム1スタジオ」の大型スタチューを物語の舞台であるイスラ・ヌブラ島をイメージしたジオラマにて特別展示するほか、当時撮影で使用された数々の小道具を日本初公開として特別展示。

そのほか、フィギュア商品やトイアイテム、雑貨、文具など映画の魅力が詰まった公式グッズや、30周年記念デザインのイベント限定アイテムが集合。



ジュラシック・パーク 30周年 アニバーサリー ポップアップ

開催期間:9月15日~10月10日

開催場所:7階 中央エスカレーター駅側 特別会場

※最終日は17時閉場

※入場無料

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。

©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.