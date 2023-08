人気麻雀ゲーム「雀魂 -じゃんたま-」、ロフト一部店舗にてポップアップストアを開催

アルマビアンカは9月16日より池袋ロフト、10月7日より梅田ロフトの計2店舗にて「雀魂 -じゃんたま-」のイベント「雀魂 -じゃんたま- POP UP STORE in ロフト」を開催する。

雀魂は、キャットフードスタジオより開発・配信されているオンライン対戦麻雀ゲーム。ブラウザ版、Android版、iOS版があり、日本式麻雀(リーチ麻雀)のルールで、四人麻雀と三人麻雀のプレイを提供している。

イベントでは、雀魂の新規描き起こしイラストを使用した新商品の先行販売や、イベント限定購入特典を配布する。

各店舗での開催期間中、イベント対象商品を2000円以上購入ごとに「POP UP STORE限定インスタントカメラ風イラストカード(全6種)」をランダムで1枚プレゼントする。

※本特典は催事会場のみのお買上げ特典です。後日、 ECサイト「AMNIBUS」での販売ではつきませんので、予めご了承ください。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。

※お買上げ特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。

※お買上げ特典の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

イベント先行販売グッズ(一部)

描き起こしイラスト チャイナドレスver. トレーディング缶バッジ(全6種)

単品 440円/BOX 2640円

※ブラインド仕様のため絵柄は選択不可

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート可能

描き起こしイラスト チャイナドレスver. トレーディングアクリルキーホルダー(全6種)

単品 715円/BOX 4290円

※ブラインド仕様のため絵柄は選択不可

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート可能

描き起こしイラスト チャイナドレスver. トレーディングアクリルカード(全6種)

単品 715円/BOX 4290円

※ブラインド仕様のため絵柄は選択不可

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート可能

描き起こしイラスト チャイナドレスver. トレーディングブロマイド (全12種)

単品 275円/BOX 3300円

※ブラインド仕様のため絵柄は選択不可

※BOX未開封の場合でも、1BOXで全種コンプリートできない場合がある

詳細は特設サイトより。

店舗情報

店名:池袋ロフト

住所:東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店9階~12階

営業時間:月~土:10時~21時

日・祝:10時~20時

URL:https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=193

店名:梅田ロフト

住所:大阪府大阪市北区茶屋町16-7

営業時間:11時~21時

URL:https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=143

