出前館は8月17日、OniGOが運営する生鮮食品や日用品のクイックコマース「OniGO」と連携し、出前館アプリ・サイトからのOniGOのデリバリーを開始した。

今回、出前館にてデリバリーを開始するのは、OniGO 鷹番店(東京都目黒区)、駒沢大学店(東京都世田谷区)、北烏山店(東京都世田谷区)、ヨークフーズ with ザ・ガーデン自由が丘 新宿富久店 powered by OniGO店(東京都新宿区)、ヨークフーズ with ザ・ガーデン自由が丘 中野店 powered by OniGO店(東京都中野区)の5店舗。OniGOが取り扱う生鮮食品や冷凍食品、飲料、日用品など幅広いジャンルの2000~4000種類の商品を出前館で注文できるようになった。サービス提供時間は10時~21時。

また、新規出店を記念して、出前館からOniGOの商品を初めて注文する先着1万名限定で、3000円以上の注文で1000円オフになるキャンペーンを8月17日~24日の期間に実施する。