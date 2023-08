中古のメモリーとVGAが新品として販売されている恐怖

サーバーで使用された中古メモリーからメモリーチップを剥がして、新品として再利用されていると台湾の大手調査会社TrendForceがツイートしました。

These chips primarily come from the two major South Korean suppliers’ legacy processes and are reused in PC DRAM and consumer DRAM products after software modifications. In terms of performance, the reused chips from the Korean suppliers can reach a data rate of 3200MT/s.…