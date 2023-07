不滅の名盤をプラネタリウムで楽しむ　福岡市科学館「ピンク・フロイド –The Dark Side Of The Moon」9月15日～17日特別上映

福岡市科学館は9月15日~17日の期間、ピンク・フロイド不滅の名盤「狂気(原題:The Dark Side Of The Moon)」の全楽曲を使用したプラネタリウム・ショー「ピンク・フロイド –The Dark Side Of The Moon」を上映する。



本作品は、狂気が発表されて今年で50周年を迎えたことを記念してイギリスで制作された。今年6月に日本に初上陸(会場:東京)し、チケットは即日完売した話題の作品。

プラネタリウム特別上映会「ピンク・フロイド - The Dark Side Of The Moon」

開催期間:9月15日~9月17日

※各回およそ45分間

・15日:17時の回

・16日:17時の回/18時30分の回

・17日:18時30分の回

対象: 大人(推奨)

※イベントの特性上、未就学児の入場はできない

観覧料:自由席 一律2000円

先行販売:8月5日16時~各投映前日16時までウェブ限定販売(販売枚数に達し次第終了)

当日販売:残席がある場合に限り各投映当日9時30分より3階総合案内/チケットカウンターにて販売

※先行販売で完売している場合は当日券はない

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。