陸上と水上どちらも走る「スカイダック」がポケモンWCS2023デザインで運行！

日の丸自動車興業は7月15日〜8月29日の期間、横浜で運行している水陸両用バス「スカイダック」をポケモンワールドチャンピオンシップス2023(以下、ポケモンWCS2023)デザインで運行する。

8月11日〜13日に横浜市みなとみらい地区で開催されるポケモンWCS2023とタイアップし、陸上と水上のどちらでも走行可能なスカイダックに可愛らしいポケモンたちがデザインされる。

また上記期間中は、数量限定でオリジナルデザインの乗車チケットとステッカーをプレゼント。

■スカイダック ポケモンWCS2023デザイン

期間:7月15日〜8月29日



スカイダック横浜 みなとハイカラコース

ルート:日本丸メモリアルパーク(桜木町)~横浜三塔~赤レンガ倉庫~航路~日本丸メモリアルパーク(みなとみらい)

時間:1周およそ50分

価格:大人3600円、子供1800円

予約・詳細:https://www.skybus.jp/course/?id=1499860040-092824



スカイダック横浜 トワイライトクルーズ

運行曜日:土日祝(一部繁忙期の平日含む)

ルート:日本丸メモリアルパーク(桜木町)~万国橋~航路~日本丸メモリアルパーク(みなとみらい)

時間:1周およそ40分

価格:大人3600円、子供1800円

予約・詳細:https://www.skybus.jp/course/?id=1499860755-976996

©2023 Pokémon.©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM,®, and character names are trademarks of Nintendo.

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。 またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。