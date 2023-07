特別なデートや夏休みの思い出づくりにぴったりな特別イベント　京王プラザホテル「ナイトスイーツブッフェ with すみっコぐらし」3日間限定開催

サンエックスは8月19日・20日・27日、京王プラザホテル 2階/オールデイダイニング「樹林」にて3日間限定の「ナイトスイーツブッフェ with すみっコぐらし」を開催する。



6月より開催中のスイーツブッフェ「スイーツコレクション with すみっコぐらし」の好評を受けて、特別なデートや夏休みの思い出づくりにぴったりな特別イベントとして開催。“のこりものがいつかたべてもらえることを夢みてあつまる「たべもの王国」”をテーマに、“「たべもの王国」に登場するおともだち”をモチーフにしたスイーツを用意。



“みにとまと”をモチーフにした「みにとまとのつやつやタルトレット」や、“こめつぶ”をモチーフにした「こめつぶたちが大集合!?おにぎりお菓子」など、「たべもの王国」の世界観をスイーツを通して楽しめる。さらに、イベント限定のフォトスポットも用意。



また、スイーツ・軽食のブッフェだけでなく、料理長特製料理をコース仕立てで提供。“「たべもの王国」のとんかつ王”をモチーフにした「とんかつ王みたいなミラノ風ビーフカツレツ(あげだま隊員を添えて!?)」など本格アレンジを楽しめる。

本ブッフェの予約で、“「たべもの王国」のおともだち”やすみっコがかわいらしく描かれたおしゃれなオリジナルサコッシュ(携帯用ポーチ)をプレゼント。

ナイトスイーツブッフェ with すみっコぐらし 【要予約】

開催日:8月19日・20日・27日

時間

受付 18時/食事 18時30分~20時30分(L.O. 20時)

場所:2階/オールデイダイニング 樹林

料金:大人 1万円/小人(4歳~小学生)6000円/3歳以下無料

・オリジナルサコッシュ付き

・ドリンク付(コーヒー、紅茶、ソフトドリンク 各種)

提供:

コース仕立てのオーダー式ブッフェ

オードヴルプレート・メイン料理・特製デザートプレート(各1人1皿)

スイーツ・軽食 各種

予約:

7月14日12時~17時59分 先行予約開始(席数限定/ウェブ予約限定)

(京王プラザホテル・メルマガ会員、公式LINEお友だち、すみっコぐらしファンクラブ有料会員)

7月14日18時~ 通常予約開始

問合せ:03-3344-0111(代表・レストラン予約)

©︎2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。