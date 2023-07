サイン会や充実のグリーティングが用意されたイベント 「ふわふわシナモロール展 ファイナル」丸ビルホールにて8月10日～8月18日開催

丸ビルホール(丸ビル7F)にて8月10日~8月18日、「ふわふわシナモロール展 ファイナル」が開催される。



シナモンがいっぱいの楽しい展⽰会場に、シナモンが新コスチュームをお披露⽬(8⽉10⽇)するほか、8⽉12⽇〜16⽇の期間はフレンズが⽇替わりで訪れる。また、8⽉11⽇には、シナモンフレンズが勢揃い。



丸の内展限定デザインのアクリルマスコット付きチケット(全7種類、アクリルマスコットは会場での引き渡しとなり、種類の指定はできない)に加えて「スペシャルグリーティング」や「ボイス付きスペシャルグリーティング」など充実のグリーティングを実施。8月18日にはシナモンのデザイナーの奥村⼼雪さんのサイン会も開催される。

また、シナモンの新コスチュームぬいぐるみが500個限定で、本展のチケット購⼊者を対象に事前抽選で販売される。

ふわふわシナモロール展 ファイナル

開催期間:8⽉10⽇〜18⽇

開催時間:10時〜19時(最終⼊場18時30分)

※最終⽇は17時閉場(最終⼊場16時30分まで)

開催場所:丸ビル7F 丸ビルホール

チケット情報

・⼊場チケット:⼀般(⾼校⽣以上)1300円(1100円)/こども(3歳以上)800円(600円)/2歳以下無料

・アクリルマスコット付きチケット:⼀般(⾼校⽣以上)2200円(2000円)/こども1700円(1500円)

・スペシャルグリーティングチケット(事前抽選):2500円

・ボイス付きスペシャルグリーティングチケット(事前抽選):3000円

事前抽選:新コスチュームぬいぐるみ、サイン会

※( )は前売り券価格

※グリーティングチケットには⼊場⽤チケットは含まれていない

※別途お客様手数料等がかかる

© 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP640185



