21年間の歴史を体感したい、「FINAL FANTASY XI ヴァナ・ディールの秘蔵展」有楽町マルイで開催

© 2002-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

『FINAL FANTASY XI』の貴重な資料を公開する展示会

2023年5月16日でサービス開始から21周年を迎え、多くのプレイヤーに愛されている人気オンラインRPG「FINAL FANTASY XI(ファイナルファンタジーXI)」。その世界を堪能できる展示会「FINAL FANTASY XI ヴァナ・ディールの秘蔵展」が、2023年8月18日(金)から9月4日(月)まで、有楽町マルイ8F イベントスペース「SPACE 7・8」で開催されます。チケット(前売り券)の販売は7月1日からです。

展示会では、貴重な未公開の開発資料を展示。過去に作成された造形物も観ることができます。21年にわたるファイナルファンタジーXIの歴史を体感できる内容となっています。

会場ではファンなら欲しくなる記念グッズもたくさん登場。記念グッズの1つであるパブミラーは、ファイナルファンタジーXIに登場するキャラクターが描かれた、おしゃれでかっこいいデザイン! 自宅に飾りたくなります。

© 2002-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

その他にも、Tシャツ、キャップなどのアパレル商品から、パスケース、多機能ペンのジェットストリームなど普段使いバッチリな商品まで、豊富なラインアップです。

© 2002-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© 2002-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

会場では、これ以外にもたくさんの記念グッズが発売される予定(詳しくは公式サイトの情報をチェック)。ぜひ会場に足を運んで、お気に入りをゲットしてくださいね!

「FINAL FANTASY XI ヴァナ・ディールの秘蔵展」

期間:2023年8月18日(金)~9月4日(月) ※最終入場は閉場の30分前まで

場所:有楽町マルイ8F イベントスペース「SPACE 7・8」

主催:株式会社ムービック

住所: 東京都千代田区有楽町2-7-1

チケット料金:1,500円(税込・前売り券)

詳細は公式サイト、公式Twitterをご確認ください。