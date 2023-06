クオリティーが高いスタチューが並ぶプライム1スタジオ展示会を見学！

精密なアメコミ系の大型スタチューなどに定評があるプライム1スタジオでは、新製品紹介動画「PRIME 1 STUDIO NEXT LEVEL SHOWCASE」を配信し、国内外にその情報を発信している。6月25日も「NEXT LEVEL SHOWCASE X PART 3」が配信され、初お披露目となる製品が紹介されたが、それに先立ち、新製品展示会が開催された。

今回はアニメキャラクターなどを展開する「PRISMA WING」シリーズの製品を中心に紹介していこう。

PRISMA WING『五等分の花嫁』中野姉妹

5人揃ったコンプリートセットのほか、1人ずつ単体でも購入できる。

PRISMA WING『ソードアート・オンライン』アスナ

PRISMA WING『ドールズフロントライン』416

アルティメットプレミアムマスターライン

『ヱヴァンゲリヲン 新劇場版』真希波・マリ・イラストリアス

アルティメットプレミアムマスターライン

『攻殻機動隊 SAC_2045』草薙素子

アルティメットプレミアムマスターライン

『北斗の拳』ケンシロウ&ユリア

レガシーアート『ベルセルク』グリフィス、ガッツ

コンセプトマスターライン

『鋼の錬金術師』エドワード&アルフォンス

コンセプトマスターライン『呪術廻戦』五条 悟

アルティメットプレミアムマスターライン

『僕のヒーローアカデミア』緑谷出久・爆豪勝己・轟焦凍

今回は紹介しなかったが、アニメ系以外のアメコミ・映画キャラクターのスタチューもかなり迫力があり、背景などのディテールもとてもこだわった作品が多く展示されていた。「NEXT LEVEL SHOWCASE X PART 3」では最新スタチューが紹介されているので興味のある方は視聴していただきたい。

