コンビニのマルチコピー機でオリジナルのブロマイドなどを出力「gifteeコンテンツプリント」

イードは6月13日、マルチコピー機で多彩なコンテンツをプリントできるサービス「エンタメプリント」と、ギフティの「giftee for Business」をシステム連携し、「gifteeコンテンツプリント」のサービスの本格提供を開始した。



ギフティが提供するgiftee for Businessは、デジタルギフトを活用した法人向けサービス。企業のキャンペーンやプロモーション施策、また近年は従業員向けの福利厚生などさまざまなシーンで利用されており、デジタルギフトは最大およそ1000種類の豊富なラインアップから選ぶことができる。



giftee for Businessとエンタメプリントがシステム連携することで、コンビニエンスストアのマルチコピー機で出力できるデジタルギフト付きのブロマイドが提供可能となる。



gifteeコンテンツプリントを利用する企業は、ブロマイド用のオリジナル画像を提供。利用者はシリアルコードを配布し、シリアルコードを受け取って近くのコンビニエンスストアのマルチコピー機に入力することで、オリジナルのブロマイドを出力できる。



また、リアルタイムに当落結果を表示し当選者には即時シリアルコードをプレゼントする抽選も実施可能。「プリントリワード機能」では、一定の確率でデジタルギフト「えらべるPay」付きの「あたり」を出すことができ、引換率(印刷率)を向上させる効果が期待できるという。