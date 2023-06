大人の世界観の中で提供品質に徹底的にこだわった生ビールを楽しむ　「サッポロ生ビール黒ラベル　THE BAR FUKUOKA」

サッポロビールは7月13日~8月6日、「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR FUKUOKA」を開催する。



「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR(ザ バー)」をコンセプトにした飲用体験イベント。本会場では提供品質に徹底的にこだわったサッポロ生ビール黒ラベルはもちろん、TVCM「大人エレベーター」シリーズを連想させる独自の世界観も味わえる特別な空間だという。



サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR FUKUOKA

開催期間:7月13日~8月6日

営業時間

平日 :13時~22時(L.O. 21時30分)

土日祝日:11時~21時(L.O. 20時30分)

開催場所:新幹線博多駅高架下 博多活憩通り

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号(新幹線博多駅筑紫口 徒歩2分)

提供メニュー

ドリンク

・サッポロ生ビール黒ラベル(550円/杯)

・パーフェクト黒ラベル

・ファースト

・ハイブリッド

フード

THE BAR FUKUOKAおつまみ盛合せ(600円、福岡限定)など“大人のBARフード”を意識した生ビールに合うメニュー(各種)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。