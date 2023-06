ここでしか手に入らないイベント限定グッズも販売　そごう横浜店「クラシックプーおひさまマーケット」

そごう横浜店にて6月9日~7月4日、「クラシックプーおひさまマーケット」が開催される。



ディズニー プーさんの原点である「クラシック プー」のイベント限定品をはじめ、ディズニー プーさんグッズも含めた500アイテム以上のグッズがそごう横浜店に大集合。ここでしか手に入らない「絵本の原画をモチーフにしたクラシック プー」のぬいぐるみなどのイベント限定グッズも販売する。



会期中、会場にて1回3000円以上を購入した人には「オリジナル スクエア ポストカード(日替わり全7種)」を1枚プレゼント(各日先着50名)。また、 会場にあるプーさんのクイズに挑戦し、正解者に「オリジナル缶バッジ(直径3.2cm)」を1つプレゼント(各日先着30名)する企画を実施する。



クラシックプーおひさまマーケット

会期:6月9日~7月4日

会場:そごう横浜店8階 催会場

料金:入場無料

※最終日は17時閉場

© DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行なわれている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。