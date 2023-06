Metaは日本時間6月2日午前2時にオンラインイベント「第3回 Meta Quest Gaming Showcase」を配信した。同社は本配信の直前に公式ブログにて、一体型の最新VR・MRヘッドセット「Meta Quest 3」を発表。

現行機である「Meta Quest 2」よりも高性能なチップセットを備え、より高解像度のディスプレーとパンケーキレンズによって高解像度映像が楽しめる。また、2つの4メガピクセルのRGBカラーカメラでQuest 2よりも10倍もの画素数でパススルー映像を視聴できると発表した。

具体的なチップセット名やスペックの数値は明らかにしなかったが、その詳細は今年の9月27日(米国時間)に予定している「Meta Connect」にて明らかにするという。

そんな中実施された「第3回 Meta Quest Gaming Showcase」では、さまざまなVRゲームが発表された。

サンバDEアミーゴ

●SEGA

今秋発売予定

3990円

まず発表されたのは、セガの『サンバDEアミーゴ』のVRゲーム。マラカスを手に取り、40曲以上の世界で人気のさまざまなヒットソングに合わせてシェイクする。楽曲は発売後も続々追加する予定とのこと。

オンラインランキングでスコアを競ったり、集めたギャラでコスチュームやアクセサリーをカスタムするなど、やりごたwも満載とのこと。本作はプレオーダーが開始しており、事前予約すると「Meta Quest 2 VR headset レプリカ」「 Meta Quest Touch コントローラー レプリカ マラカス」が予約特典として貰える。

I Expect You to Die 3; Cog in the Machine

●Schell Games

今夏発売予定

2242円

本作は人気スパイゲームの第3弾。さまざまなミッションをこなしていく様は、まるでスパイ映画の主人公になった気分を味わいそうだ。本作を開発したSchell Gamesは今後2年間で3本のゲームを出すとしている。続報にも期待しよう。

Silent Slayer: Vault of the Vampire

●Schell Games

近日提供開始予定

本作はシングルプレイのホラーゲーム。プレイヤーはヴァンパイアスレイヤーとして、吸血鬼の邪悪な儀式の罠を慎重に解除し、吸血鬼の棺を解体。さまざまなツールを使い、心臓を杭で打ち抜いて吸血鬼を倒す。

ゴーストバスターズ; ゴーストロードの覚醒

●Sony Pictures Virtual Reality

近日提供開始予定

大ヒット映画「ゴーストバスターズ」を題材としたVRゲーム。サンフランシスコを舞台にゴーストバスターズ本部を運営し、ゴーストバスターズ世界の新章で壮大な謎を解き明かす。お馴染みの装備を使ってゴーストを追跡・攻撃・捕獲していく。シングルプレイのほかに3人の友達との協力プレイにも対応。新たな脅威ゴーストロードを倒すことになる。

UNDERDOGS

●One Hamsa

近日提供開始予定

メカで戦うアクションゲーム。100以上のアイテムで装備を整え、ハッカーや破壊工作員を雇って、街を取り仕切るギャングやサイコと戦いながら勝ち上がっていく。